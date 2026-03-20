Una famiglia si riunisce per ricordare Chuck Norris, riconosciuto come attore e artista marziale, ma anche come marito, padre e nonno. Le due mogli, i cinque figli e gli otto nipoti condividono ricordi e momenti di vita vissuti insieme. La sua relazione con Dina, iniziata quando aveva 26 anni, è uno degli aspetti menzionati tra i legami più stretti.

Roma, 20 marzo 2026 – “Per il mondo era un artista marziale, un attore e un simbolo di forza. Per noi era un marito devoto, un padre e nonno amorevole, un fratello straordinario e il cuore della nostra famiglia”. Così i familiari di Chuck Norris hanno condiviso sui social la notizia della morte dell’attore, icona del cinema d'azione, volto leggendario della tv americana, ed ex campione del mondo di karate. L’ultimo video nel giorno del compleanno. Solo pochi giorni fa, il 10 marzo scorso, Norris aveva festeggiato l’86esimo compleanno condividendo sui social un video in cui si allena con un istruttore. “Io non invecchio. Salgo di livello. Oggi compio 86 anni! Non c'è niente di meglio di un po' di sano divertimento in una giornata di sole per sentirsi giovani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le due mogli di Chuck Norris, i cinque figli e gli 8 nipoti. “Ho conosciuto Dina quando aveva 26 anni”

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