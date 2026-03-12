La Bonissima a Beppe Zagaglia memoria fotografica della città

Questa mattina in municipio, il sindaco ha consegnato la statuetta della Bonissima e un'antica moneta modenese a Beppe Zagaglia, noto fotografo e giornalista. Zagaglia è riconosciuto come una figura molto amata nella cultura cittadina e ha documentato con le sue fotografie la vita e l’identità locale nel corso degli anni. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone legate al mondo culturale e giornalistico della città.

Il sindaco Mezzetti e l'assessore Bortolamasi hanno consegnato l'onorificenza a un protagonista della cultura modenese che da decenni racconta la città Questa mattina, giovedì 12 marzo, in municipio, il sindaco Massimo Mezzetti ha consegnato la statuetta della Bonissima e un "Grosso", l'antica moneta modenese, a Beppe Zagaglia, fotografo, giornalista, figura amatissima della cultura cittadina, testimone instancabile della vita e dell'identità di Modena. Presente anche l'assessore alla Cultura Andrea Bortolamasi. Nato a Modena nel 1933, 92 anni, Zagaglia può considerarsi una memoria vivente della città.