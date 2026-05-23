Malen blinda la Champions | Vi ci porto forza Roma

Donyell Malen ha dichiarato di voler portare la squadra in Champions League e ha assicurato ai tifosi che ci arriveranno. La sua affermazione arriva alla vigilia dell’ultima giornata di campionato, con l’obiettivo di qualificarsi per la competizione europea. Malen ha espresso la volontà di raggiungere il traguardo e ha invitato i supporter a sostenere la squadra nel percorso finale.

Donyell Malen si prende la Roma e garantisce il traguardo europeo alla vigilia dell’ultima giornata di campionato. Il centravanti olandese guiderà l’attacco giallorosso domani alle 20:45 nella trasferta decisiva contro l’ Hellas Verona. Un match da dentro o fuori che l’attaccante ha voluto infiammare già all’esterno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Il faccia a faccia con i tifosi. Come riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, ieri è andato in scena un duro faccia a faccia motivazionale tra il calciatore e la piazza. All’ingresso di Trigoria un giovane sostenitore ha intercettato l’auto del bomber scaricando la tensione del momento: “Donny portaci in Champions, portaci in Champions!”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla ChampionsVoti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il successo dei...

Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la ChampionsA quattro giornate dal calare del sipario, la Roma di Gian Piero Gasperini recupera il suo arsenale pesante per tentare l’assalto disperato al quarto...

Roma, Gasperini e il retroscena dei contrasti su MalenTrattamento riservato in allenamento per l'olandese, caricato dai tifosi a Trigoria in vista della trasferta di Verona che può valere il ritorno in Champions ... corrieredellosport.it

Scamacca insieme a Malen: così può arrivare il primo, vero, obiettivo di GasperiniGianluca è in cima alla lista in caso di Champions. È in uscita dall'Atalanta e i costi sono sostenibili: eccoli ... corrieredellosport.it