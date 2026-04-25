Nel match tra Bologna e Roma, terminato 0-2, Malen ha segnato il gol che ha consentito alla squadra ospite di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La partita si è disputata allo stadio Dall’Ara e ha visto i voti e le valutazioni dei giocatori, con alcuni protagonisti che si sono distinti per le prestazioni, mentre altri sono stati giudicati meno efficaci. La sfida è valida per la 35ª giornata del campionato.

Voti, top e flop della sfida dello Stadio Dall’Ara, valevole per la 35° giornata del campionato di Serie A e che si è chiusa con il successo dei giallorossi La Roma vendica l’eliminazione dall’Europa League, espugna il Dall’Ara e batte il Bologna, nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata di campionato. Una vittoria che permette ai giallorossi di accorciare le distanze nella corsa Champions. I giallorossi si trovano ora a sessantadue punti: a meno uno dalla Juve e a più tre dal Como. Il Bologna resta fermo a quota 49, con soli due punti di vantaggio sulla Lazio. L’equilibrio dura solo sei minuti: il tempo che occorre a Malen per sbloccare il risultato.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TOP E FLOP Bologna-Roma 0-2: Malen riporta la Roma ad un passo dalla Champions

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