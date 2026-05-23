Le salme di quattro sub italiani morti alle Maldive sono state trasportate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, nel varesotto. Le vittime sono state identificate e il corpo di ciascuno è stato sottoposto a processi di verifica. Le autorità italiane hanno avviato le indagini, analizzando anche le email di una persona coinvolta nel caso. La pista principale riguarda possibili complicazioni durante le immersioni o problemi tecnici.

Sono arrivate all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, nel varesotto, le salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive. I feretri, atterrati poco prima a Milano Malpensa con il volo TK1895 della Turkish Airways, resteranno composti e sotto sequestro fino a lunedì, giorno delle autopsie. Il primo mezzo a raggiungere la morgue è stato un furgone con la cassa di legno contenente il corpo di Monica Montefalcone, seguito da un secondo con i feretri di Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. Per ultima è arrivata l'auto funebre con la salma di Muriel Oddenino. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47826778 Non è escluso che le quattro salme e quella di Gianluca Benedetti possano poi essere trasferite a Pavia, presso l'istituto di medicina legale dove dovrebbe essere eseguita l' autopsia, a partire da lunedì pomeriggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, sub morti: "Le mail di Monica Montefalcone passate al setaccio", l'ultima pista

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