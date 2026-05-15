Cinque cittadini italiani sono deceduti ieri durante un’immersione alle Maldive. Tra le vittime ci sono Monica Montefalcone e altre quattro persone, tutte di nazionalità italiana. Le autorità locali hanno confermato la morte delle cinque persone, senza fornire ulteriori dettagli sui loro nomi o sulle circostanze precise dell’incidente. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, che stanno coordinando le operazioni di soccorso e le indagini sulla tragedia.

Le vittime della tragica immersione di ieri alle Maldive, tutte e cinque italiane, sono una ricercatrice universitaria genovese, Monica Montefalcone, in viaggio insieme alla figlia Giorgia Sommacal, che avrebbe compiuto 23 anni a giugno; Muriel Oddenino di Torino, Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, in provincia di Novara. Tutti sommozzatori esperti, hanno perso la vita nel corso di un’immersione a oltre 50 metri di profondità per visitare delle grotte sommerse. Le autorità locali, oltre a sottolineare che era in corso un’allerta meteo gialla per il forte vento, hanno fatto notare che le immersioni oltre i 30 metri sono proibite nel Paese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, 5 italiani morti: chi erano Monica Montefalcone e le altre vittime

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