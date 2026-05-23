Maldive rientro a Malpensa | autopsie per il mistero dei subacquei

Notizia in breve

Due subacquei italiani sono stati trovati morti dopo un incidente nell’atollo delle Maldive. Sono state ordinate autopsie per chiarire le cause dei decessi e ricostruire la dinamica del naufragio. Le autorità stanno analizzando i contatti tra le vittime durante l’immersione e le circostanze dell’incidente. I corpi sono stati trasportati a Malpensa, dove saranno effettuati gli esami necroscopici. Le indagini proseguono per determinare eventuali responsabilità o cause accidentali.