Rientro a Malpensa delle salme dei quattro sub morti nell’atollo di Vaavu alle Maldive

Le salme di quattro sub morti nell’atollo di Vaavu alle Maldive sono previste arrivare domani intorno alle 13 all’aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines. Tra le persone decedute ci sono una docente universitaria, sua figlia e una ricercatrice. Le salme sono state trasportate dall’arcipelago alle Maldive e ora si trovano in attesa del trasferimento in Italia. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali, mentre le autorità stanno gestendo le operazioni di rientro.

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Dovrebbero arrivare domani intorno alle 13, all’aeroporto di Malpensa su un volo Turkish Airlines, le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese. Dopodiché sarà disposta l’autopsia sui corpi dei quattro sub morti alle Maldive. Dagli esami autoptici potrebbero arrivare chiarimenti su quanto avvenuto nelle acque dell’atollo di Vaavu. Il primo corpo sul quale saranno eseguiti è quello di Gianluca Benedetti, il capobarca di 44 anni originario di Padova, il cui corpo era stato recuperato per primo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Rientro a Malpensa delle salme dei quattro sub morti nell’atollo di Vaavu alle Maldive ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video All'aeroporto di Linate l'arrivo delle bare delle giovani vittime italiane di Crans-Montana Sullo stesso argomento Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti. Maldive, recuperati due corpi dei sub italiani morti nell’atollo di VaavuSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Rientrano a Malpensa i superstiti della tragedia alle Maldive: Siamo distruttiDopo il dramma dell’immersione fatale ad Alimathà, i venti italiani della crociera subacquea tornano in Italia. Proseguono le indagini sulle cause della tragedia ... laprovinciadivarese.it Soccorsi e rientro dall'isola di Alimathà: italiani a MalpensaAll'aeroporto di Malpensa è atterrato il gruppo rientrato dalle Maldive: fatica, riservatezza e domande ancora aperte ... notizie.it