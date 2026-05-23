Le salme dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione in grotta alle Maldive sono state trasportate in Italia con un volo atterrato a Malpensa. La tragedia si è verificata durante un’immersione nella regione. Le salme sono state consegnate alle autorità italiane e trasferite alle rispettive destinazioni. La richiesta di approfondimenti sulle circostanze dell’incidente è stata avanzata dalle autorità locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le vittime della tragedia arrivano in Italia. Sono arrivate in Italia le salme dei quattro sub italiani morti durante una drammatica immersione in grotta alle Maldive. Il volo della Turkish Airlines partito da Istanbul è atterrato all’aeroporto di Malpensa alle 13:10 di oggi, di oggi, 23 maggio. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, ricercatrice dell’ateneo genovese, e Federico Gualtieri, neolaureato dell’università ligure. Nei giorni scorsi era già stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, coinvolto anch’egli nella tragedia. maggio. Le salme trasferite all’ospedale di Gallarate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub deceduti: il volo atterrato a Malpensa

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Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul

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