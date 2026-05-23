Atterrato a Malpensa il volo con le salme dei 4 sub italiani Il marito di Monica | l’università ha già rimosso il suo profilo accademico video

Notizia in breve

Le salme dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione in grotta alle Maldive sono state riportate in Italia e sono atterrate a Malpensa. Un video mostra il marito di una delle vittime che denuncia la rimozione del profilo accademico della donna dall’università. Il rientro a casa si è svolto in un clima di lutto, con le salme che hanno fatto ritorno nel paese dopo la tragedia avvenuta nell’atollo.