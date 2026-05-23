Atterrato a Malpensa il volo con le salme dei 4 sub italiani Il marito di Monica | l’università ha già rimosso il suo profilo accademico video
Le salme dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione in grotta alle Maldive sono state riportate in Italia e sono atterrate a Malpensa. Un video mostra il marito di una delle vittime che denuncia la rimozione del profilo accademico della donna dall’università. Il rientro a casa si è svolto in un clima di lutto, con le salme che hanno fatto ritorno nel paese dopo la tragedia avvenuta nell’atollo.
Ritorno a casa listato a lutto. Sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub italiani che hanno perso la vita durante un’immersione in grotta in un atollo delle Maldive. Si tratta della biologa marina Monica Montefalcone, docente all’università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del biologo marino Federico Gualtieri. Il corpo del padovano Gianluca Benedetti era già stato rimpatriato nei giorni scorsi. Atterrato a Malpensa il volo con le salme dei 4 sub. Il volo volo Turkish Airlines è atterrato a Malpensa alle 13,10. Intanto continua l’ indagine della procura di Roma sulla tragedia. Il... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani morti nella grotta alle Maldive
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NEWS - Maldive, in Italia le salme dei sub morti: atterrato a Malpensa il volo da Istanbul ift.tt/lmS0yw4 x.com
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