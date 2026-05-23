Un aereo con le salme di cinque sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive è atterrato a Malpensa. Le vittime sono state trasferite in Italia dopo l’arrivo. Le salme sono state consegnate alle autorità competenti e sono state trasportate in strutture funebri. La procura locale ha avviato un’indagine per chiarire le cause del decesso, anche se non sono stati ancora resi noti dettagli specifici. La vicenda riguarda un incidente avvenuto durante una sessione di immersione in un’area marina delle Maldive.

I cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione sono tutti di nuovo in Italia. Il volo che ha trasportato le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese è atterrato in pista a Malpensa alle 13.10. Si trattava di un volo di linea della Turkish Airlines decollato da Istanbul. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato anche il quinto sub morto, Gianluca Bendetti. Le salme, poste sotto sequestro, saranno immediatamente composte all’obitorio dell’ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per Malpensa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub morti alle Maldive, atterrato a Malpensa l’aereo con le salme degli italiani – Le immagini

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Maldive, atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani

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