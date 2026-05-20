Maldive recuperate le ultime due salme dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimathà

Nelle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani scomparsi nella grotta di Alimathà. Si tratta di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, le cui salme sono state trovate dopo le operazioni di ricerca che sono durate alcuni giorni. Le autorità locali hanno concluso le operazioni di recupero, portando a termine il lavoro iniziato subito dopo la loro scomparsa durante l’immersione nella grotta. La vicenda ha suscitato attenzione tra le comunità legate al mondo dell’immersione.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Concluso il recupero dei corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti durante l’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Le vittime sono Giorgia Sommacal e la ricercatrice Muriel Oddenino, rimaste intrappolate nella cavità sommersa insieme agli altri membri del gruppo. Secondo quanto riferito da fonti della Farnesina, una delle due salme è già stata trasferita a bordo di una barca di supporto, mentre per il secondo recupero le operazioni sono proseguite più a lungo a causa delle necessarie procedure di decompressione. In azione speleosub esperti finlandesi e maldiviani. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Maldive, recuperate le ultime due salme dei sub italiani dispersi nella grotta di Alimathà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, recuperati due corpi dei sub: sono Montefalcone e Gualtieri Sullo stesso argomento Maldive, individuati nella grotta di Alimathà i corpi dei sub italianiSvolta nelle operazioni di ricerca nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque subacquei italiani durante un'immersione... Maldive, trovati i corpi dei quattro sub italiani nella grotta di Alimathà. Domani il recuperoSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione nella grotta di Alimathà, alle Maldive. Sub morti alle Maldive, rientrata in Italia la salma di Gianluca Benedetti: Recuperate anche le GoPro x.com Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italianiSono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, Muriel Oddenino e Giorgia Sommacal. I tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato nel fra ... ilroma.net Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub: sono Muriel Oddenino e Giorgia SommacalSono stati recuperati nelle acque delle Maldive gli ultimi due corpi dei subacquei italiani dispersi dopo la tragedia avvenuta durante un’immersione ... lapresse.it