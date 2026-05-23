Quattro italiani sono rientrati dalle Maldive dopo essere stati coinvolti in un incidente in una grotta. Sono in corso indagini sulla tragedia e sull'autopsia affidata a un medico specializzato. Sono stati resi noti dettagli sul recupero delle salme effettuato da subacquei norvegesi, ma non sono stati forniti ulteriori informazioni. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti per chiarire le cause dell’incidente.

? Domande chiave Cosa emergerà dall'autopsia affidata al medico di Yara Gambirasio?. Come hanno operato i subacquei norvegesi per il recupero delle salme?. Quali dettagli rivelerà la testimonianza dell'entomologo presente sulla nave?. Perché la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo?.? In Breve Rientro salme sabato e autopsia di Benedetti lunedì presso l'ospedale di Gallarate.. Procura di Roma indaga per omicidio colposo con testimonianze dell'entomologo Stefano Vanin.. Recupero corpi effettuato da subacquei norvegesi a sessanta metri sotto il livello del mare.. Vittime includono la ricercatrice Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maldive, rientrano i quattro italiani: indagini sulla tragedia in grotta

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