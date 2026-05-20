Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani E spunta una nuova ipotesi sulla tragedia | sub risucchiati in grotta dall' Effetto Venturi

Nelle ultime ore, il team di sub ha recuperato gli ultimi due corpi degli italiani coinvolti nell’incidente nelle Maldive. La vicenda ha attirato l’attenzione di esperti e investigatori, che ora valutano una nuova teoria sulla dinamica dell’incidente, ipotizzando che i sub siano stati risucchiati in una grotta a causa dell’effetto Venturi. Le operazioni di recupero si sono concluse, ma le indagini continuano per chiarire le cause dell’accaduto.

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