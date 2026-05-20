Maldive recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani E spunta una nuova ipotesi sulla tragedia | sub risucchiati in grotta dall' Effetto Venturi

Da secoloditalia.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, il team di sub ha recuperato gli ultimi due corpi degli italiani coinvolti nell’incidente nelle Maldive. La vicenda ha attirato l’attenzione di esperti e investigatori, che ora valutano una nuova teoria sulla dinamica dell’incidente, ipotizzando che i sub siano stati risucchiati in una grotta a causa dell’effetto Venturi. Le operazioni di recupero si sono concluse, ma le indagini continuano per chiarire le cause dell’accaduto.

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Si chiude il cerchio del recupero dei corpi, ma non di una tragedia senza fine. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha riportato in superficie le salme di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimathà, quella di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. Oggi, dal buio delle profondità marine delle Maldive sono riemersi grazie ai tecnici specializzati gli altri due corpi dei sub italiani morti giovedì scorso durante un’immersione. Si tratta di Muriel Oddenino, biologa marina e ricercatrice, e della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone: sono a bordo della barca appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Maldive, recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani. E spunta una nuova ipotesi sulla tragedia: sub risucchiati in grotta dall'”Effetto Venturi
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