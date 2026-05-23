Nelle Maldive, si indaga sulla morte di un turista che è rimasto 15 minuti in una grotta prima di risalire. Si stanno analizzando le immagini registrate da videocamere e GoPro, mentre si attendono i risultati delle autopsie. La presenza di un possibile filo di Arianna, che potrebbe aiutare a chiarire la vicenda, è ancora al centro delle verifiche. Nessuna informazione definitiva è stata comunicata sui dettagli della scena o sulle circostanze precise.

Con il passare delle ore aumentano i dettagli utili per ricostruire la tragedia delle Maldive. In attesa dell'esito delle autopsie e dei risultati delle analisi dei video delle gopro, dei pc e dei telefoni delle vittime, per risalire a quanto avvenuto nei fondali dell'atollo di Vaavu sono fondamentali i report del team di speleosub finlandesi (composto da Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist) che ha recuperato i corpi e, in una terza missione, mappato la grotta di Dhekunu Kandu. I 15 minuti (ipotetici) per la risalita Oltre alla descrizione delle tre camere subacquee e del cunicolo cieco dove sono state ritrovate le salme e dove probabilmente si sono persi i sub italiani, tra i dettagli emersi c'è il tempo che sarebbe stato necessario per la risalita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maldive, i 15 minuti di scarto per risalire dalla grotta e il giallo del filo di Arianna (che forse non avevano)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sub italiani morti alle Maldive: la muta corta di Montefalcone, la grotta mai mappata e il “filo di Arianna”. Ecco cosa sappiamo della tragedia

Strage di sub alle Maldive, il tour operator: "Non avevano i brevetti per andare in grotta"I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, recuperati oggi dal team di speleosub finlandesi, erano gli ultimi dopo quelli già riportati in...

Maldive, il sub capo missione: Così abbiamo recuperato i corpi. Erano a 15 minuti dalla superficie x.com

Considerazioni tecniche riguardo l'incidente di immersione alle Maldive riportato reddit

Maldive, la trappola della grotta maledetta. Il sommozzatore italiano: Stretta e buia, solo cinque minuti per uscireQuando scendi a 60 metri di profondità devi calcolare bene i tempi. Non puoi restare più di cinque minuti, al massimo ... msn.com