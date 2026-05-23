Lunedì è stata eseguita un'autopsia sui corpi di cinque sub morti durante un'immersione nelle Maldive, nell'atollo di Vaavu. Le autorità hanno analizzato telefonini e computer delle vittime. Intorno alle 13:15, un volo di Turkish Airlines ha riportato in Italia le salme. I corpi sono stati trasferiti in un istituto di medicina legale per le procedure post-mortem. Le indagini sono ancora in corso.

È atterrato intorno alle 13.15 all'aeroporto di Malpensa il volo della compagnia Turkish Airlines che ha riportato in Italia le salme dei cinque sub italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, lo scorso giovedì mattina. I corpi della professoressa Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e dei due ricercatori piemontesi, Francesco Gualtieri e Muriel Odennino, nelle prossime ore saranno trasferiti presso l'obitorio dell'ospedale di Gallarate (Varese) dove, secondo quanto trapela da alcune indiscrezioni di stampa, quasi certamente saranno eseguite le autopsie. La prima sarà quella di Gianluca Benedetti, la cui salma era stata rimpatriata il 18 maggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maldive, lunedì autopsia sui corpi dei 5 sub. Al setaccio telefonini e computer delle vittime

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Maldive, attesa per le autopsie sui corpi dei sub morti

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