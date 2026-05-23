Maldive le salme dei sub italiani sono arrivate a Malpensa | lunedì l’autopsia sui corpi

Le salme dei sub italiani morti nelle Maldive sono arrivate a Malpensa. L’aereo della Turkish Airlines è atterrato poco dopo le 13 di oggi, sabato 23 maggio. Lunedì è prevista l’autopsia sui corpi. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle cause o sulle circostanze della morte è stato comunicato. La procedura di identificazione e trasferimento delle salme prosegue secondo i protocolli in vigore.

È atterrato a Malpensa poco dopo le 13 di oggi, sabato 23 maggio, l’aereo della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese, i quattro sub italiani morti durante la drammatica immersione in grotta alle Maldive con Gianluca Benedetti, il cui corpo è stato rimpatriato nei giorni scorsi. Le autopsie a Gallarate. Le salme saranno immediatamente trasferite all’ obitorio dell’ospedale di Gallarate (Varese), struttura di riferimento per lo scalo di Malpensa. 🔗 Leggi su Open.online

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Malpensa, l'arrivo delle salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive

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