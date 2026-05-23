Maldive le salme dei sub vengono sbarcate dall' aereo a Malpensa

Notizia in breve

Le salme di quattro italiani deceduti in un’immersione sono state sbarcate a Malpensa. I corpi sono stati trasportati con un volo Turkish Airlines. Le autorità stanno verificando le cause del decesso. I familiari sono stati informati. Le salme saranno successivamente trasferite nelle rispettive città di residenza. La procura ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.