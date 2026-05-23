maldive atterrate a malpensa le salme dei quattro sub italiani

Notizia in breve

L’aereo Turkish Airways volo TK1895 con le salme di quattro sub italiani è atterrato a Malpensa poco dopo le 13. Le salme sono state trasportate via terra verso una destinazione non ancora comunicata. I quattro erano deceduti nelle Maldive. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia locale ha seguito le operazioni di sbarco. La famiglia delle vittime è stata informata.