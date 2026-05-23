Maldive atterrate a Malpensa le salme dei quattro sub italiani
L’aereo Turkish Airways volo TK1895 con le salme di quattro sub italiani è atterrato a Malpensa poco dopo le 13. Le salme sono state trasportate via terra verso una destinazione non ancora comunicata. I quattro erano deceduti nelle Maldive. Non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia locale ha seguito le operazioni di sbarco. La famiglia delle vittime è stata informata.
L’aereo della Turkish Airways, volo TK1895, con le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13 di oggi. I feretri dei quattro sub italiani morti alle Maldive sono stati poi trasportati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto. Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo, era già rientrato in Italia nei giorni scorsi. Le autopsie su tutti i corpi, Benedetti incluso, inizieranno nel pomeriggio di lunedì 25. La procura di Busto Arsizio, che opera per delega della procura di Roma titolare di un fascicolo per omicidio colposo, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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