Maldive | le salme dei quattro sub arrivate all' obitorio di Gallarate
Le salme di quattro sub italiani deceduti alle Maldive sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto. Le vittime sono state identificate e i corpi sono stati consegnati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso o sulle circostanze dell’incidente.
Sono arrivate all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto, le salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive. I feretri, atterrati poco prima a Milano Malpensa con il volo TK1895 della Turkish Airways, resteranno composti e sotto sequestro fino a lunedì, giorno delle autopsie. Il primo mezzo a raggiungere la morgue è stato un furgone con la cassa di legno contenente Monica Montefalcone, seguito da un secondo con i feretri di Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. Per ultima è arrivata l’auto funebre con la salma di Muriel Oddenino. Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
Maldive, salme dei sub domani in Italia
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