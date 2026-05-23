Le salme di quattro sub italiani deceduti alle Maldive sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto. Le vittime sono state identificate e i corpi sono stati consegnati alle autorità competenti per ulteriori accertamenti. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa del decesso o sulle circostanze dell’incidente.

Sono arrivate all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto, le salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive. I feretri, atterrati poco prima a Milano Malpensa con il volo TK1895 della Turkish Airways, resteranno composti e sotto sequestro fino a lunedì, giorno delle autopsie. Il primo mezzo a raggiungere la morgue è stato un furgone con la cassa di legno contenente Monica Montefalcone, seguito da un secondo con i feretri di Giorgia Sommacal e Federico Gualtieri. Per ultima è arrivata l’auto funebre con la salma di Muriel Oddenino. Cina, i soccorritori nella miniera dopo l'esplosione. Un ferito: "Non ho sentito rumori, sono svenuto per il fumo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive: le salme dei quattro sub arrivate all'obitorio di Gallarate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, salme dei sub domani in Italia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Atterrate a Malpensa le salme di 4 dei 5 sub italiani morti alle Maldive, i feretri portati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate

Maldive, le salme dei sub italiani sono arrivate a Malpensa: lunedì l’autopsia sui corpiÈ atterrato a Malpensa poco dopo le 13 di oggi, sabato 23 maggio, l’aereo della Turkish Airlines decollato da Istanbul che ha riportato in Italia le...

A Malpensa rientrano le salme dei quattro sub italiani morti alle Maldive Le autopsie saranno effettuate a Gallarate: sono cinque in tutto le vittime dell'immersione fatale Leggi l’articolo completo: lasicilia.visitlink.me/LCR1Ov x.com

Maldive, rientrate in Italia le salme dei sub: da lunedì le autopsie. Il prof Vanin e il giallo sulla missione UnigeAtterrato a Malpensa il volo con a bordo Montefalcone, la figlia Sommacal, la ricercatrice Oddenino e il biologo marino Gualtieri. Il primo ad essere esaminato sarà il corpo del capobarca Benedetti, r ... quotidiano.net

Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa(Adnkronos) - Tragedia alle Maldive, sono rientrate oggi in Italia le salme degli altri 4 sub che hanno perso la vita durante una immersione in grotta. Si tratta della biologa marina ... ilmattino.it

Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit