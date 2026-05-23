Maldive la trappola dei fondali | il cunicolo dove è scomparso il sub padovano

Da ilgazzettino.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un sub padovano è scomparso in un cunicolo nelle Maldive, dove le grotte sono strette e i sedimenti corallini creano nubi di sabbia. Le immersioni in questa zona prevedono percorsi angusti e rischiosi, con visibilità ridotta. La polizia locale ha avviato le ricerche, ma finora senza esito. Le condizioni ambientali rendono difficile il ritrovamento, e le autorità hanno avviato tutte le procedure di emergenza.

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