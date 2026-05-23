Un sub padovano è scomparso in un cunicolo nelle Maldive, dove le grotte sono strette e i sedimenti corallini creano nubi di sabbia. Le immersioni in questa zona prevedono percorsi angusti e rischiosi, con visibilità ridotta. La polizia locale ha avviato le ricerche, ma finora senza esito. Le condizioni ambientali rendono difficile il ritrovamento, e le autorità hanno avviato tutte le procedure di emergenza.

Grotte anguste, cunicoli stretti, sedimenti corallini che al minimo movimento trasformano l’acqua in una nube bianca dove orientarsi diventa quasi impossibile. Ancora di più senza torce adeguate e senza attrezzatura da speleosub. È dentro questo labirinto sommerso, oltre i cinquanta metri di profondità, che i cinque italiani morti alle Maldive lo scorso 14 maggio potrebbero essersi persi cercando disperatamente una via d’uscita. A ricostruire per la prima volta quel percorso sott’acqua sono le foto e i video fatti dal team finlandese ingaggiato dall’organizzazione Dan Europe per recuperare i corpi. Dalle prime immagini pubblicate sui social... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Maldive, la trappola dei fondali: il cunicolo dove è scomparso il sub padovano

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