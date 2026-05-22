I 4 fattori della trappola Maldive | la ‘nebbia’ corallina l’uscita oscurata il cunicolo cieco e l’attrezzatura inadeguata

Il 23 maggio intorno alle 13 sono previste all’aeroporto di Malpensa le consegne delle salme di quattro persone decedute in un incidente in mare. Tra loro ci sono una docente universitaria, una ricercatrice, una studentessa appena laureata e un altro laureato. Le vittime si trovavano in una zona nota come le Maldive, nota per alcune insidie come la nebbia corallina, l’uscita oscura, il cunicolo cieco e l’attrezzatura inadeguata. Le operazioni di recupero sono state completate nelle ultime ore.

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