I 4 fattori della trappola Maldive | la ‘nebbia’ corallina l’uscita oscurata il cunicolo cieco e l’attrezzatura inadeguata
Il 23 maggio intorno alle 13 sono previste all’aeroporto di Malpensa le consegne delle salme di quattro persone decedute in un incidente in mare. Tra loro ci sono una docente universitaria, una ricercatrice, una studentessa appena laureata e un altro laureato. Le vittime si trovavano in una zona nota come le Maldive, nota per alcune insidie come la nebbia corallina, l’uscita oscura, il cunicolo cieco e l’attrezzatura inadeguata. Le operazioni di recupero sono state completate nelle ultime ore.
Roma – Intorno alle 13 del 23 maggio dovrebbero arrivare all’aeroporto di Malpensa le salme di Monica Montefalcone, docente dell’Università di Genova, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice di Unige Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri, laureato di recente all’ateneo genovese. I quattro corpi della strage dei sub alle Maldive (il quinto è Gianluca Benedetti, primo cadavere a essere recuperato) arriveranno su un volo Turkish Air. Nella combo, da sinistra Monica Montefalcone, Federico Gualtieri, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino, scomparti un'immersione alle Maldive Per il capobarca di 44 anni originario di Padova, Gianluca Benedetti, l’autopsia è fissata per l’inizio della prossima settimana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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