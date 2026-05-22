Nella grotta alle Maldive dove sono morti i sub italiani | le immagini e la trappola del sedimento corallino
Nella grotta alle Maldive dove sono stati trovati i corpi di cinque sub italiani, il team finlandese ha recuperato le salme e ha condiviso alcune immagini su Instagram. Il DAN europeo ha pubblicato due post con fotografie che ritraggono la scena e i dettagli del luogo, evidenziando anche la presenza di sedimenti corallini che complicano le operazioni di recupero. Le immagini mostrano il contesto sommerso e la presenza di materiali che coprono il fondale della grotta.
Nei due post pubblicati su Instagram, il DAN europeo ha mostrato alcune delle foto scattate dal team finlandese che ha recuperato i corpi dei cinque italiani. Le immagini mostrano come i detriti smossi dal fondale della grotta sommerse potrebbe aver ridotto la visibilità ai sub, impednendo loro di trovare la via d'uscita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come sono morti i sub italiani alle Maldive - Porta a porta 21/05/2026
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