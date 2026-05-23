Maldive la notizia sulle salme è appena arrivata! Proprio adesso

Sono arrivati all’aeroporto di Milano Malpensa i feretri dei quattro sub italiani deceduti durante un’immersione nelle grotte delle Maldive. Le salme sono state trasportate in Italia dopo l’incidente avvenuto durante l’attività subacquea nel Paese dell’Oceano Indiano. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulle identità delle vittime o sulle circostanze specifiche dell’incidente.

Sono atterrati all’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa i feretri dei quattro sub italiani morti durante l’immersione nelle grotte delle Maldive. Il volo della Turkish Airlines è arrivato intorno alle 13.15 e le salme sono state subito trasferite verso l’obitorio di Gallarate, in provincia di Varese. Nessuna cerimonia ufficiale è stata organizzata per l’arrivo dei corpi, mentre prosegue il lavoro degli investigatori italiani che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto durante la tragica spedizione subacquea. Tra le vittime riportate in Italia ci sono la professoressa dell’Università di Genova Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino e Federico Gualtieri, neolaureato dell’ateneo ligure. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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