Tre sommozzatori finlandesi sono arrivati alle Maldive per collaborare alle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani scomparsi nell’atollo di Vaavu. La notizia è stata comunicata poche ore fa, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o sullo stato delle ricerche. Le autorità locali hanno confermato la presenza dei sommozzatori e hanno avviato le procedure necessarie per portare avanti le operazioni di recupero. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale.

Sono arrivati alle Maldive i tre sommozzatori finlandesi chiamati a partecipare alle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani dispersi nell’atollo di Vaavu. La nuova squadra specializzata è atterrata nella mattinata di domenica 17 maggio e nelle prossime ore potrebbe effettuare una nuova immersione insieme alla Guardia Costiera maldiviana. La missione di ricerca era stata sospesa nelle ultime ore dopo la morte del sergente maggiore Mohamed Mahudhy, considerato uno dei subacquei più esperti delle forze maldiviane. L’uomo aveva preso parte alle operazioni in mare legate alla tragedia che ha coinvolto il gruppo di italiani impegnati nella crociera scientifica subacquea. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Maldive, la notizia è appena arrivata: “Nuova immersione”

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