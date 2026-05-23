Maldive il momento dell’atterraggio a Malpensa delle quattro salme dei sub italiani

Da lapresse.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 13 di oggi, l’aereo della Turkish Airways, volo TK1895, è atterrato a Milano Malpensa con le quattro salme di sub italiani. Le salme, provenienti dalle Maldive, sono state trasportate senza ulteriori dettagli sulla loro destinazione o procedure. L’arrivo si è svolto senza incidenti, e le bare sono state trasferite in modo discreto dall’aereo. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui prossimi passaggi.

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L’aereo della Turkish Airways, volo TK1895, con le salme di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri è atterrato a Milano Malpensa poco dopo le 13 di oggi. I feretri dei quattro sub italiani morti alle Maldive sono stati poi trasportati all’obitorio dell’ospedale di Gallarate, nel varesotto. Il quinto sub, Gianluca Benedetti, capobarca del gruppo, era già rientrato in Italia nei giorni scorsi. Le autopsie su tutti i corpi, Benedetti incluso, inizieranno nel pomeriggio di lunedì 25. La procura di Busto Arsizio, che opera per delega della procura di Roma titolare di un fascicolo per omicidio colposo, ha... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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