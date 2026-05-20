Strage di sub alle Maldive il tour operator | Non avevano i brevetti per andare in grotta

Una tragedia si è consumata alle Maldive durante un'immersione in grotta, con quattro sub, tra cui una professoressa e un ricercatore, trovati senza vita. I corpi di due sub sono stati recuperati oggi dal team di speleosub finlandesi, mentre quelli di altri due erano già stati portati in superficie ieri, a seguito di operazioni di salvataggio nelle acque locali. Il tour operator ha dichiarato che i sub non possedevano i brevetti necessari per l’attività in grotta.

I corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, recuperati oggi dal team di speleosub finlandesi, erano gli ultimi dopo quelli già riportati in superficie della professoressa Monica Montefalcone, madre di Giorgia, e del ricercatore Federico Gualtieri, recuperati ieri dalla grotta nelle acque. 🔗 Leggi su Today.it

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Maldive, la legale del tour operator italiano: Non sapevamo dellimmersione oltre i 30 metri

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