Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, alle Maldive. I corpi sono stati recuperati e si prevede che tornino in Italia entro il fine settimana. L’incidente si è verificato a circa 50 metri di profondità, coinvolgendo un’immersione con muta corta. La grotta coinvolta non è mai stata mappata e al centro delle indagini ci sono dettagli come la muta utilizzata e il percorso seguito durante l’esplorazione.

Tutti i corpi sono stati recuperati. I cinque sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione nelle grotte di Alimathà, a 50 metri di profondità, rientreranno a breve in Italia, probabilmente entro il weekend. La professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino raggiungeranno l’istruttore Gianluca Benedetti, il cui corpo è già arrivato il 19 maggio: era stato il primo a essere recuperato trovandosi nel primo ambiente delle grotte, il meno profondo. A quel punto le indagini potranno entrare nel vivo per cercare di capire cosa sia accaduto quel 14 maggio nelle profondità delle acque dell’atollo di Vaavu, superando ipotesi, polemiche e anche qualche accusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sub italiani morti alle Maldive: la muta corta di Montefalcone, la grotta mai mappata e il “filo di Arianna”. Ecco cosa sappiamo della tragedia

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