Maldive foto della grotta | l’oscurità dove morirono i subacquei

Le immagini girate con la GoPro mostrano l’oscurità all’interno della grotta in cui sono morti i subacquei. I filmati potrebbero fornire dettagli sugli ultimi momenti vissuti dai sub prima del decesso. Non è stato utilizzato un mulinello per l’orientamento durante l’immersione nella grotta, una scelta che potrebbe aver influito sulla difficoltà di mantenere la direzione. La mancanza di dispositivi di orientamento potrebbe aver complicato la navigazione in un ambiente così complesso.

? Punti chiave Cosa riveleranno i filmati della GoPro sugli ultimi istanti dei subacquei?. Perché il team non utilizzava un mulinello per l'orientamento nella grotta?. Chi deve rispondere dell'assenza di attrezzatura adeguata per il cave diving?. Come è possibile superare i limiti di profondità senza garantire la sicurezza?.? In Breve Soccorritori finlandesi Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrick Grönqvist hanno individuato i corpi il 19 maggio.. Vittime Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri erano legate all'Università di Genova.. Autorità maldiviane hanno sospeso la licenza operativa dell'imbarcazione Duke of York dopo il tragico evento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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