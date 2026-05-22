Le foto della grotta delle Maldive dove sono rimasti intrappolati e morti i sub italiani
Il 22 maggio 2026, si sono diffuse immagini della grotta nelle Maldive dove alcuni sub italiani sono rimasti intrappolati e hanno perso la vita. Le foto mostrano l'ingresso della cavità e le condizioni delle pareti rocciose. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'incidente subacqueo che ha coinvolto diverse persone. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati di immersioni e le associazioni di settore.
Roma, 22 maggio 2026 – Mentre prende corpo l'ipotesi di un possibile errore umano per la tragica immersione alla Maldive costata la vita a cinque italiani, la società Dan Europe pubblica sui suoi profili social le prime foto che documentano la missione dei sub-spelelogi finlandesi che hanno recuperato i corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Nelle prime immagini condivise si vede "la squadra all'opera all'interno della sezione iniziale della caverna di Thinwana Kandu, dove la luce naturale filtra ancora dall'ingresso", come riportato dalla didascalia. Gli scatti successivi, invece, mostrano " le sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a causa dei sedimenti corallini sollevati e la navigazione diventa più complessa". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Il corridoio della morte e l'effetto ottico fatale: così sono rimasti intrappolati i 5 sub
Sullo stesso argomento
Maldive, come sono morti? Il cunicolo cieco e l'effetto «overhead environment», perché i sub italiani sono rimasti intrappolati nella grottaPersi nell'oscurità di un cunicolo cieco, senza uscita, a oltre 60 metri di profondità.
Maldive, le prime foto della grotta dove sono morti i 5 italiani. L'ipotesi del vicolo ciecoLa missione per recuperare i corpi dei sub italiani morti alle Maldive è ufficialmente conclusa, con le salme che sono attese in Italia nei prossimi...
Il racconto dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei quattro italiani alle Maldive e le foto della grotta dove sono stati trovati #ANSA x.com
Il racconto dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei quattro italiani alle Maldive e le foto della grotta dove sono stati trovati #ANSA facebook
Maldive, così la grotta è diventata una trappola per i sub italiani: le fotoUna missione complessa nelle sezioni interne più strette della grotta, dove la visibilità può scomparire rapidamente a ... iltempo.it
Considerazioni tecniche riguardo l'incidente di immersione alle Maldive riportato reddit
Maldive, le prime foto dei sub finlandesi nella grotta della tragediail team di sub finlandesi ha condiviso le prime immagini dentro la grotta alle Maldive dove sono stati trovati i sub italiani. tgcom24.mediaset.it