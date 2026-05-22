Le foto della grotta delle Maldive dove sono rimasti intrappolati e morti i sub italiani

Il 22 maggio 2026, si sono diffuse immagini della grotta nelle Maldive dove alcuni sub italiani sono rimasti intrappolati e hanno perso la vita. Le foto mostrano l'ingresso della cavità e le condizioni delle pareti rocciose. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'incidente subacqueo che ha coinvolto diverse persone. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati di immersioni e le associazioni di settore.

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