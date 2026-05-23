Il marito di una docente ha denunciato di aver chiesto di rimuovere immediatamente il nome di sua moglie da un sito web. La donna, insieme a una collega, è morta in un’immersione in grotta a circa 60 metri di profondità nelle Maldive. Il vedovo ha dichiarato di essere stanco e molto provato dal dolore per la perdita. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta sviluppando una richiesta di intervento legale.

Carlo Sommacal, vedovo di Monica Montefalcone e padre di Giorgia, entrambe decedute durante un’immersione in grotta alle Maldive a circa 60 metri di profondità, si è detto esausto e profondamente provato dal dolore. In un’intervista al Messaggero, Sommacal ha difeso con forza la preparazione tecnica della moglie, invitando i critici a leggere il suo curriculum: "Monica aveva tutte le specializzazioni e i brevetti necessari per quel tipo di immersione", ha sottolineato, riferendosi in particolare ai brevetti da speleosub.Il marito ha espresso inoltre amarezza per la rapidità con cui l’Università di Genova ha rimosso la pagina accademica della professoressa dal proprio sito istituzionale, definendo questa scelta "una fretta che non comprendo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maldive, "cancellato subito il nome di mia moglie": l'accusa del marito della prof, scoppia il caso

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Divorce is final! He left for her Ex-hubby dies in ruin, I marry my sweet BFF!

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