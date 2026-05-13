Hoepli verso la chiusura il rebus La cordata Centofiori resta in lizza | Interesse concreto offerta pronta

La storica libreria Hoepli si trova in una fase decisiva, con la scadenza del 25 maggio che sancirà la chiusura definitiva e la cessazione delle attività di vendita online. La cordata Centofiori ha manifestato un interesse concreto e ha presentato un’offerta, mantenendo aperta la possibilità di un salvataggio. La situazione resta incerta, mentre la data si avvicina e le trattative continuano.

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di Andrea Gianni MILANO La partita con al centro il futuro della Hoepli, e dei suoi librai, è ancora tutta da giocare, nel conto alla rovescia fino al 25 maggio quando, scaduta l’ultima proroga, la storica libreria chiuderà i battenti e con lei anche le attività di e-commerce. "Il nostro interessamento è concreto e, se la trattativa ci sarà, molto dipenderà dalla cifra richiesta dall’attuale proprietà per un eventuale subentro nella locazione", spiega al Giorno Vittorio Graziani, titolare della libreria indipendente Centofiori in piazzale Dateo e consulente di una cordata di imprenditori, non solo del settore dell’editoria, disposti a finanziare l’operazione che salverebbe anche i posti di lavoro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Hoepli verso la chiusura, il rebus. La cordata Centofiori resta in lizza: "Interesse concreto, offerta pronta" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La libreria Hoepli verso la chiusura: “Resa inaccettabile, il Comune dov’è?”Milano – Ieri le lavoratrici e i lavoratori della Hoepli si sono riuniti di nuovo in assemblea tra gli scaffali della Libreria Internazionale. La nuova scuola primaria è pronta. Ma l’inaugurazione resta un rebusMentre sui social si dà per certo il trasferimento dei bambini il 4 maggio nella nuova scuola primaria tra le vie Zari, Parravicini e Leonardo Da... Argomenti più discussi: La libreria Hoepli verso la chiusura, sconti sui libri e scaffali semivuoti: dipendenti pronti alla cassa integrazione; La storica libreria Hoepli chiude il 27 maggio. Verso la vendita il palazzo nel centro di Milano; Hoepli verso la chiusura, il rebus. La cordata Centofiori resta in lizza: Interesse concreto, offerta pronta; Libreria Hoepli, ultimi giorni di apertura: quando chiude, sconti e tanta malinconia. La libreria Hoepli verso la chiusura, sconti sui libri e scaffali semivuoti: dipendenti pronti alla cassa integrazioneLa fine si avvicina. A fine mese la storia libreria di via Hoepli chiuderà battenti per sempre, mentre l'offerta di un fondo che punta anche al palazzo accanto sembra sempre più concreta ... milanotoday.it