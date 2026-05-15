Una nuova operazione è stata annunciata con grande clamore, questa volta con partenza dalla Turchia e a bordo un membro del Movimento 5 Stelle coinvolto come “imbucato speciale”. L’evento è stato accompagnato dalla diffusione di un video che ha attirato l’attenzione. La notizia si inserisce nel quadro delle iniziative del movimento, che da tempo si muove tra attività di protesta e azioni di solidarietà, con particolare attenzione alla situazione a Gaza.

Dalle scatolette di tonno al mare aperto, e dalle piazze e i palazzi con rotta a dritta su Gaza, la parabola del Movimento5Stelle si arricchisce di un nuovo capitolo dell’infinita epopea marinara pro-Pal. L’ultima trovata della ditta Conte va in scena nel porto turco di Marmaris, da dove è salpata la Global Sumud Flotilla e con tanto di “imbucato speciale”: a bordo, pronto a sfidare i flutti e la Marina israeliana, si è imbarcato anche il deputato grillino Dario Carotenuto, annunciato in pompa magna dal deputato Arnaldo Lomuti, capogruppo M5S in commissione Difesa, intervenendo nell’aula di Montecitorio. Flotilla, e tre! Si riparte dalla Turchia con un imbucato speciale a bordo: il pentastellato Carotenuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla, e tre! Si riparte dalla Turchia con un “imbucato speciale” a bordo: il pentastellato Carotenuto. L’annuncio roboante (video)

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