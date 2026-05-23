Su TikTok circolano molti video che mostrano uno stile estetico associato alla Main Character Syndrome, anche se in realtà non si tratta di una vera condizione medica. La tendenza riguarda principalmente contenuti che rappresentano protagonismo e centralità nelle proprie storie, senza implicazioni cliniche. La maggior parte dei video si concentra su immagini e atteggiamenti che rafforzano l’idea di essere al centro dell’attenzione, senza riferimenti a diagnosi o problematiche psicologiche riconosciute.

Su TikTok è pieno zeppo di video aesthetic tipici della Main Character Syndrome. Tranquille, non è una vera sindrome. Ma uno stile di vita che ha preso sempre più piede: vivere ogni giorno come se noi fossimo le protagoniste della nostra storia. Un bellissimo modo di vedere le cose, ma che sui social può assumere forme pressanti, come il dover rendere ogni giorno speciale e degno di essere ripreso in un video. Main Character Syndrome: viviamo come se fossimo osservate. Sui social passa spesso come una semplice routine romanticizzata. In realtà, la Main Character Syndrome ha uno sfondo psicologico, in cui la persona si percepisce come parte di una sceneggiatura di un film. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Main Character Syndrome, le protagoniste della nostra vita siamo noi

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Main Character Syndrome Made Us Confident — And Completely Insufferable

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