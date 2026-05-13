A Cannes 2026, Dior Beauty si distingue come protagonista indiscusso del Festival, dominando il red carpet e catturando l’attenzione dei fotografi. Tra abiti scintillanti e trucco impeccabile, il marchio ha portato al festival un tocco di esclusività, trasformando l’evento in un palcoscenico di bellezza e stile. La presenza di Dior si fa notare non solo attraverso le celebrities, ma anche con iniziative e allestimenti dedicati, rendendo il suo spazio al festival particolarmente riconoscibile.

Tra red carpet, flash e celebrity glam, quest’anno Dior non si limita a “partecipare” al Festival di Cannes: lo trasforma nel suo personale cinematic universe beauty-core. E honestly? La Dior Suite dentro il Majestic Hôtel sembra più il set di un film arthouse ultra luxury che una semplice beauty lounge. Dal 12 al 23 maggio, il sesto piano dell’hotel più iconico della Croisette diventa una specie di tempio della bellezza couture dove ogni dettaglio è studiato per far sentire le star dentro una campagna Dior vivente. E sì, l’estetica è così curata che Pinterest probabilmente sta già collassando. La Dior Suite sembra un beach club old money diretto da Sofia Coppola.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dior Beauty a Cannes 2026 è letteralmente il main character del Festival

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