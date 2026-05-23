Gli anacardi e gli spinaci sono tra gli alimenti più ricchi di magnesio. Altri cibi con elevato contenuto di questo minerale includono semi di zucca, cioccolato fondente, mandorle, cereali integrali e fagioli neri. Il magnesio è importante per il funzionamento muscolare e il metabolismo. Questi alimenti rappresentano fonti naturali di magnesio e sono facilmente integrabili nella dieta quotidiana.

Il magnesio è un minerale essenziale per chi pratica sport ma non solo, contribuisce alla funzione muscolare, aiuta il cuore, il sistema nervoso, la salute delle ossa. Una carenza può tradursi in stanchezza, crampi e difficoltà nel recupero, per questo è importante mangiare alimenti che contengano un buon livello di magnesio. Tra gli alimenti più ricchi troviamo spinaci cotti, semi di zucca, semi di chia, mandorle, semi di lino, semi di sesamo e anacardi. Inserirli nella dieta quotidiana è una strategia semplice e concreta per sostenere performance e benessere generale. Secondo gli esperti gli uomini dovrebbero assumere tra i 400 e i 420 milligrammi di magnesio al giorno, le donne tra i 310 e i 320 milligrammi che salgono fino ai 360 milligrammi durante la gravidanza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Magnesio: ecco i 7 alimenti che ne contengono di più

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MAGNESIO: LIntegratore che tutti prendono ma nessuno capisce

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