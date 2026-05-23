Attività come indossare maglie, fare giardinaggio e risolvere puzzle stanno diventando popolari tra tutte le età. Questi hobby, spesso associati alle nonne, sono collegati a benefici per la salute mentale e a una maggiore longevità. Studi indicano che impegnarsi in queste attività può contribuire a ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. La riscoperta di questi passatempi sta portando più persone a dedicarvisi regolarmente.

M aglia, uncinetto, giardinaggio e puzzle. Quelli che vengono spesso definiti hobby da nonna stanno vivendo una nuova popolarità tra le persone di tutte le età. Non si tratta solo di passatempi rilassanti, ma di attività sempre più riconosciute per i loro effetti positivi su mente e benessere psicologico. 6 trucchi per mantenere in forma il cervello dei nonni. guarda le foto Il cervello si allena anche con il piacere. Secondo un nuovo studio pubblicato su Frontiers in Psychology, dedicarsi a hobby creativi o manuali stimola il cervello in modo attivo. Attività come lavorare a maglia o risolvere puzzle richiedono concentrazione, coordinazione e problem solving, elementi che contribuiscono a mantenere la mente allenata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Maglia, giardinaggio e puzzle: ecco come questi "hobby da nonna" possono migliorare la salute mentale e allungare la vita

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