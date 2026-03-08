L’attività fisica rappresenta un elemento fondamentale per la salute, contribuendo a ridurre il rischio di diverse malattie e a prevenire l’invecchiamento. Studi recenti evidenziano come praticare regolarmente esercizio possa abbassare i tassi di mortalità, in modo paragonabile alla cessazione dal fumo. L’alimentazione corretta, insieme all’attività fisica, viene considerata un vero e proprio elisir per la longevità.

L’attività fisica è salute, è un fattore di prevenzione dell’invecchiamento e di tante malattie. Con l’attività fisica abbiamo un abbassamento della mortalità paragonabile alla cessazione dal fumo". Lo ha detto Giovanni Gelmini ieri mattina nel corso del convegno ‘La salute nella terza età: alimentazione, farmaci e movimento’, organizzato dal Cupla reggiano (coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo) e da Federfarma. All’incontro, alla cantina Albinea-Canali, hanno preso parte un centinaio di persone e non solo anziani. Dopo i saluti di Luigi Davoli (Cupla), che ha invitato a "creare un welfare che tenga conto della situazione attuale ma anche della futura, visto che la società sta invecchiando sempre più", è intervenuta Elena Carletti (consigliera regionale Pd), secondo la quale "sanità e sociale devono integrarsi sempre di più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La salute fisica può allungare la vita: "Alimentazione e attività sono elisir"

Attività fisica giusta elisir contro il diabete, ecco il mix ideale Se l’obiettivo è la longevità, chi ha il diabete deve allenarsi con regolarità e integrando modalità diverse di esercizio.

Prevenzione della salute: la Regione investe su educazione, attività fisica e cucina salutareLa Regione Emilia-Romagna ha destinato 10,5 milioni di euro nel triennio 2022-2024 alla promozione della salute, del benessere e della prevenzione...

Contenuti e approfondimenti su La salute fisica può allungare la vita....

Temi più discussi: La salute fisica può allungare la vita: Alimentazione e attività sono elisir; I segnali di una buona salute fisica: questi 4 fattori aumentano la longevità; 4 marzo, Giornata mondiale contro l’obesità: in Romagna iniziative per promuovere sani stili di vita; Stress, alimentazione e sport: i consigli degli esperti Body Mind Lab per stare meglio ogni giorno.

La salute fisica può allungare la vita: Alimentazione e attività sono elisirL’attività fisica è salute, è un fattore di prevenzione dell’invecchiamento e di tante malattie. Con l’attività fisica abbiamo un abbassamento della mortalità paragonabile alla cessazione dal fumo. L ... ilrestodelcarlino.it

Alimentazione, sport e sonno: come si allunga davvero la vitaLa prevenzione è il principale segreto della longevità e la tecnologia è il (nuovo) aiutante segreto della prevenzione. Ecco come usarla ... grazia.it

"Per anni abbiamo pensato che l’alimentazione dipendesse soprattutto da ciò che mettiamo nel piatto: calorie, nutrienti, qualità degli alimenti. Negli ultimi anni la ricerca ha mostrato che esiste un altro fattore, spesso trascurato, che può influenzare profondame - facebook.com facebook