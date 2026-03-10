Dieta chetogenica ed esercizio fisico | come i grassi possono migliorare la salute nei diabetici

Una dieta chetogenica abbinata all'esercizio fisico viene spesso discussa come un modo per gestire il diabete. Si tratta di un approccio che prevede un elevato consumo di grassi e una riduzione dei carboidrati, con l'obiettivo di migliorare alcuni parametri di salute. Molti esperti sottolineano come questa combinazione possa influire sui livelli di zucchero nel sangue e sul metabolismo.

Molti consigli per mantenersi in salute si concentrano su attività fisica regolare e riduzione dei cibi grassi. L’esercizio aiuta a perdere peso, costruire muscoli, rafforzare il cuore e migliorare l’efficienza con cui il corpo utilizza l’ossigeno per produrre energia. Questa capacità di assorbimento dell’ossigeno è uno dei migliori indicatori di salute e longevità. Tuttavia, chi ha livelli di zucchero nel sangue elevati può non beneficiare pienamente di questi effetti. L’iperglicemia aumenta il rischio di malattie cardiache e renali e riduce la capacità dei muscoli di sfruttare l’ossigeno durante l’attività fisica. Una nuova ricerca suggerisce che, per alcune persone, aumentare l’assunzione di grassi può aiutare più di quanto non faccia una semplice riduzione dei carboidrati. 🔗 Leggi su Cibosia.it

