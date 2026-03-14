A Valenzano Versacci contro le mafie | poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Mercoledì 18 marzo 2026, alle 20, nell’Aula Magna dell’associazione Lucidafollia a Valenzano, si terrà “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”. L’evento si svolge nell’immobile comunale di Via Di Vittorio 5 e ha come obiettivo quello di ricordare le vittime innocenti delle mafie attraverso una serata di poesia e performance. La serata è aperta al pubblico e si concentra sulla memoria collettiva.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 20.00, l’Aula Magna della sede dell’associazione Lucidafollia, nell’immobile comunale di Via Di Vittorio 5 a Valenzano, ospiterà “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”, una serata dedicata alla memoria delle vittime innocenti delle mafie attraverso la parola poetica e la testimonianza civile.L’iniziativa, promossa dall’Associazione Laboratorio di cittadinanza attiva “Lucidafollia” – ODV, è realizzata con il patrocinio del Comune di Valenzano e in collaborazione con il Presidio di Valenzano di Libera - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, con Slammals – Poetry Slam Puglia ed è valida per il circuito della LIPS - Lega Italiana Poetry Slam. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, il 21 marzo evento per le scuole. Materiali di studio Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Cerimonia al QuirinaleOggi si celebra la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto e della furia nazista.