Per il Primo Maggio 2026, Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di dedicare la giornata al tema del lavoro dignitoso, con una manifestazione nazionale a Marghera e numerose iniziative in Toscana. La Cisl Toscana si impegna a promuovere questa tematica come elemento centrale per il futuro del mondo del lavoro. La giornata si svolge in un contesto di mobilitazioni e incontri di piazza, con l’obiettivo di portare all’attenzione questioni legate ai diritti e alle condizioni lavorative.

Il lavoro dignitoso come bussola per il futuro. È il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026, celebrato con la manifestazione nazionale a Marghera e con decine di iniziative anche in Toscana. In una fase segnata da precarietà, bassi salari e nuove trasformazioni produttive, i sindacati rilanciano il ruolo della contrattazione e chiedono politiche industriali capaci di coniugare sviluppo e coesione sociale. A Marghera c’era la segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo. Che segnale arriva dal 1° Maggio? "Non c’è vero sviluppo senza lavoro dignitoso e non c’è lavoro dignitoso senza diritti, legalità e contrattazione. Un lavoro è dignitoso quando è regolare, contrattualizzato, sicuro, con un salario adeguato e prospettive.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Lavoro dignitoso per lo sviluppo". E’ qui la sfida della Cisl Toscana

Notizie correlate

Primo Maggio 2026, “lavoro dignitoso” al centro: decine di iniziative in Toscana con Cgil, Cisl e UilIl lavoro dignitoso è il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026.

Leggi anche: "Senza lavoro dignitoso non c'è sviluppo", il pensiero della Cgil per la Festa del Lavoro

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Lavoro dignitoso per lo sviluppo. E’ qui la sfida della Cisl Toscana; Primo Maggio, decine le iniziative Cgil, Cisl e Uil in Toscana; Primo Maggio, decine le iniziative Cgil, Cisl e Uil in Toscana; Primo Maggio: lavoro dignitoso, diritti e sviluppo concertato.

Lavoro dignitoso per lo sviluppo. E’ qui la sfida della Cisl ToscanaIl lavoro dignitoso come bussola per il futuro. È il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026, celebrato con la manifestazione nazionale a Marghera e con decine di iniziative anche in ... lanazione.it

1° Maggio, lavoro dignitoso: il messaggio dei segretari toscani Cgil, Cisl e UilÈ il lavoro dignitoso il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026. In una fase in cui il lavoro precario, sottopagato e insicuro rischia di radicarsi nel tessuto sociale, in cui i ... amiatanews.it

Primo Piano con Cisl Pisa. Il sindacato tra vertenze, sicurezza sul lavoro e iniziative LIVE lunedì 4 maggio dalle 9 sui 91.1-91.6 FM, in DAB+ TOSCANA, in streaming su puntoradio.fm e cascinanotizie.it, sulla App PuntoRadioFM Ospiti di Punto Radio: Mar - facebook.com facebook

Sul palco di Marghera, alla manifestazione Cgil, @CislNazionale, Uil per il #PrimoMaggio, l'intervento dalla #Toscana del segretario generale Fnp-Cisl Firenze-Prato, Emilio Sbarzagli. x.com