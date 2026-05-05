Lavoro dignitoso per lo sviluppo E’ qui la sfida della Cisl Toscana

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il Primo Maggio 2026, Cgil, Cisl e Uil hanno scelto di dedicare la giornata al tema del lavoro dignitoso, con una manifestazione nazionale a Marghera e numerose iniziative in Toscana. La Cisl Toscana si impegna a promuovere questa tematica come elemento centrale per il futuro del mondo del lavoro. La giornata si svolge in un contesto di mobilitazioni e incontri di piazza, con l’obiettivo di portare all’attenzione questioni legate ai diritti e alle condizioni lavorative.

Il lavoro dignitoso come bussola per il futuro. È il tema scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026, celebrato con la manifestazione nazionale a Marghera e con decine di iniziative anche in Toscana. In una fase segnata da precarietà, bassi salari e nuove trasformazioni produttive, i sindacati rilanciano il ruolo della contrattazione e chiedono politiche industriali capaci di coniugare sviluppo e coesione sociale. A Marghera c’era la segretaria generale della Cisl Toscana, Silvia Russo. Che segnale arriva dal 1° Maggio? "Non c’è vero sviluppo senza lavoro dignitoso e non c’è lavoro dignitoso senza diritti, legalità e contrattazione. Un lavoro è dignitoso quando è regolare, contrattualizzato, sicuro, con un salario adeguato e prospettive.🔗 Leggi su Lanazione.it

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