Guastalla infiltrazioni in sala operatoria | la Cisl diffida l’Ausl
A Guastalla, la Cisl ha diffidato l’Ausl a causa di infiltrazioni d’acqua riscontrate nelle sale operatorie. Il sindacato ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’acqua da parte degli operatori e ha evidenziato possibili rischi per la qualità delle cure offerte ai pazienti. La situazione ha generato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza delle strutture sanitarie coinvolte, mentre le autorità sanitarie non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.
? Domande chiave Come hanno fatto gli operatori a gestire l'acqua nelle sale operatorie?. Perché il sindacato parla di rischio per la qualità delle cure?. Quali altri danni strutturali si sono verificati in passato nel reparto?. Cosa risponde l'Ausl riguardo alla gravità delle infiltrazioni nel magazzino?.? In Breve Infiltrazioni colpite spogliatoio e magazzino materiali dopo piogge intense di venerdì.. Serena D’Ambrosio segnala precedenti infiltrazioni nella stanza di decontaminazione del reparto.. Ausl ricerca ricambi presso fornitori per riparazioni strutturali dopo interventi tecnici.. L'azienda assicura continuità operativa delle sale operatorie nonostante il danno al magazzino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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