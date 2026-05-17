Guastalla infiltrazioni in sala operatoria | la Cisl diffida l’Ausl

A Guastalla, la Cisl ha diffidato l’Ausl a causa di infiltrazioni d’acqua riscontrate nelle sale operatorie. Il sindacato ha chiesto chiarimenti sulla gestione dell’acqua da parte degli operatori e ha evidenziato possibili rischi per la qualità delle cure offerte ai pazienti. La situazione ha generato preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza delle strutture sanitarie coinvolte, mentre le autorità sanitarie non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

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