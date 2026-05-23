Madrid decine di migliaia di persone chiedono le dimissioni di Sanchez

Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista Pedro Sánchez a seguito di accuse di corruzione all’interno del suo entourage. I manifestanti, molti dei quali sventolavano bandiere spagnole rosse e gialle e cartelli con la scritta “Basta!”, hanno percorso le vie di Madrid dietro un grande striscione con la scritta: “La corruzione ha un prezzo. Basta impunità. Dimissioni ed elezioni ora”. La protesta è stata indetta da un gruppo di oltre 150 associazioni civiche chiamato Sociedad Civil Espanola e sostenuta dal Partito Popolare (Pp), di orientamento conservatore, e dal partito di estrema destra Vox. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Madrids Mask Scandal Protest: Mafia or Democracy

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