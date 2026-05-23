Madrid decine di migliaia di persone chiedono le dimissioni di Sanchez

Da imolaoggi.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Migliaia di persone hanno sfilato oggi per le strade di Madrid chiedendo le dimissioni del primo ministro socialista Pedro Sánchez a seguito di accuse di corruzione all’interno del suo entourage. I manifestanti, molti dei quali sventolavano bandiere spagnole rosse e gialle e cartelli con la scritta “Basta!”, hanno percorso le vie di Madrid dietro un grande striscione con la scritta: “La corruzione ha un prezzo. Basta impunità. Dimissioni ed elezioni ora”. La protesta è stata indetta da un gruppo di oltre 150 associazioni civiche chiamato Sociedad Civil Espanola e sostenuta dal Partito Popolare (Pp), di orientamento conservatore, e dal partito di estrema destra Vox. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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