A Cinecittà, circa 120.000 lavoratori sono scesi in piazza per protestare contro la crisi che interessa il settore cinematografico. La manifestazione arriva in un momento di tensione legato al taglio del Fondo Cinema, che rischia di mettere a rischio la sopravvivenza di molte maestranze. Nel frattempo, si parla di un’azione di boicottaggio della prossima premiazione dei David di Donatello, proposta da alcuni addetti ai lavori.

? Cosa scoprirai Come influirà il taglio del Fondo Cinema sulla sopravvivenza delle maestranze?. Chi ha proposto il boicottaggio della premiazione dei David di Donatello?. Perché i lavoratori chiedono regole certe direttamente al Presidente della Repubblica?. Quali conseguenze avrà la protesta per i professionisti del settore cinematografico?.? In Breve Piera Detassis e Dario Indelicato guidano le proteste contro l'instabilità normativa.. Il Fondo Cinema passa da 606 a 626 milioni di euro dopo il reintegro.. Claudio Bisio incontra Sergio Mattarella al Quirinale prima della premiazione.. I film di Francesco Sossai e Paolo Sorrentino guidano la corsa ai David.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cinecittà: 120.000 lavoratori manifestano contro la crisi del settore

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