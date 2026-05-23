MILANO - Ci sono ricorrenze che, nella vita di un artista, sembrano coincidere non per caso ma per una sorta di disegno più ampio. Al Bano sceglie il mese di maggio, che la tradizione cattolica dedica a Maria, e i giorni del proprio compleanno, il 20 maggio, per fare un dono al suo pubblico e, insieme, alla figura che più di ogni altra accompagna la sua vita di uomo e di artista: la Madre Celeste. È disponibile su tutte le piattaforme digitali , un brano che da anni l’artista cercava: una canzone capace di portare nel mondo la sua visione spirituale e la sua fede, raccontate non come dichiarazione ma come confidenza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Madre”, il nuovo singolo di Al Bano

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