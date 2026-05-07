Al Bano ancora contro Romina Power dopo Domenica In | Una madre non ha il diritto di offendere un padre

Da fanpage.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'intervista a Domenica In, Al Bano ha parlato nuovamente della scomparsa della figlia Ylenia e delle accuse rivoltegli da Romina Power durante una trasmissione televisiva. L'artista ha ribadito la sua presenza e il suo coinvolgimento in quella vicenda, respingendo le affermazioni dell'ex compagna. La discussione tra i due continua a focalizzarsi sulla relazione passata e sui fatti legati alla scomparsa della loro figlia.

Dopo l'intervista fiume rilasciata a Domenica In, Al Bano torna sulla scomparsa della figlia Ylenia e respinge le accuse pronunciate da Romina Poter a Belve: "Il pilastro c'ero, eccome. Dopo quella tragedia la nostra casa era diventata un cimitero".🔗 Leggi su Fanpage.it

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