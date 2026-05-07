Albano Carrisi torna a criticare Romina dopo la recente intervista a Domenica In. La sua reazione si è concentrata su affermazioni riguardanti il rapporto con la ex compagna e la gestione della loro storia familiare. Le sue dichiarazioni pubbliche si sono concentrate sulla presunta mancanza di rispetto e sui commenti rivolti alla madre dei loro figli. La polemica tra i due continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo.

La rabbia di Albano Carrisi non si placa. Dopo l’ultima intervista a Domenica In nella quale ha risposto alle dichiarazioni di Romina Power a Belve sulla loro separazione e sulla scomparsa della figlia Ylenia, il cantante pugliese torna sulla questione e insiste con parole durissime in un’intervista a Oggi. “Le parole di Romina sono state un pugno nell’anima”, ha dichiarato al settimanale. Al centro della polemica c’è una frase specifica pronunciata da Romina Power durante l’intervista a Belve: la cantante aveva detto che il matrimonio con Al Bano era finito quando si era resa conto che per lei non era il “pilastro” emotivo che si aspettava che fosse.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Una madre non ha il diritto di offendere un padre”: Al Bano attacca ancora Romina dopo Belve

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