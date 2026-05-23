Madonie Unesco global geopark in gita una delegazione di studenti di una scuola della Spagna
Una delegazione di studenti spagnoli ha visitato il Madonie Unesco Global Geopark, partecipando a un’attività di educazione ambientale. La guida è stata il zoologo e consulente del geoparco, che ha condotto gli studenti attraverso un percorso formativo sulla biodiversità e le caratteristiche del territorio. La visita si è concentrata sull’apprendimento pratico e diretto, con momenti di osservazione e spiegazioni sulle peculiarità del parco.
Gli studenti hanno vissuto un’intensa esperienza di educazione ambientale guidata dal dottor Antonio Spinnato, zoologo e consulente del Madonie Unesco Global Geopark. La visita ha preso avvio a Piano Farina, lungo il Sentiero dell’Aquila Reale, dove è stato approfondito il ruolo fondamentale del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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