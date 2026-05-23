Madonie Unesco global geopark in gita una delegazione di studenti di una scuola della Spagna

Notizia in breve

Una delegazione di studenti spagnoli ha visitato il Madonie Unesco Global Geopark, partecipando a un’attività di educazione ambientale. La guida è stata il zoologo e consulente del geoparco, che ha condotto gli studenti attraverso un percorso formativo sulla biodiversità e le caratteristiche del territorio. La visita si è concentrata sull’apprendimento pratico e diretto, con momenti di osservazione e spiegazioni sulle peculiarità del parco.