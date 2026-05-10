Confronto istituzionale tra Consulta giovanile delle Madonie e il Madonie Unesco Global Geopark
Si è svolto un incontro tra i membri della Consulta Giovanile delle Madonie, guidata dalla presidente Tiziana Albanese, e il presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello. Durante la riunione sono stati affrontati temi legati alle attività e alle iniziative del territorio, con un focus sulle iniziative promosse dai giovani e sul ruolo del Geopark. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le istituzioni giovanili e il settore del geoparco.
Importante momento di confronto istituzionale tra i giovani del territorio, rappresentati dalla Consulta Giovanile delle Madonie guidata dalla presidente Tiziana Albanese, e il presidente del Madonie Unesco Global Geopark, Giuseppe Ferrarello. Un incontro dedicato ai temi strategici per il futuro.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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