Madonie Unesco Global Geopark | lezione di biodiversità con gli studenti di Caltavuturo

Gli studenti di Caltavuturo hanno partecipato a un'attività educativa nelle Madonie, inserita nel progetto del Geoparco Globale UNESCO. Promossa dal dirigente scolastico, l'iniziativa ha visto la presenza di un zoologo, incaricato dall’Ente Parco, che ha approfondito con i ragazzi aspetti legati alla biodiversità e all'ecosistema locale. L'incontro si è concentrato su temi specifici relativi alla flora e alla fauna della zona.

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L'iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Salvatore Vento, ha visto la partecipazione straordinaria di Antonio Spinnato, zoologo e consulente dell’Ente Parco, che ha permesso agli alunni di approfondire tematiche cruciali per l'ecosistema locale, con un focus particolare sul.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Madonie Unesco Global Geopark: alla scoperta dell'aquila reale, simbolo di biodiversitàNel Parco delle Madonie, tra le specie animali di maggiore rilevanza naturalistica, spicca l’Aquila reale (Aquila chrysaetos), uno dei più... Madonie Unesco Global Geopark, giornata didattico-ambientale con studenti dalla Lituania e di GangiNel Madonie UNESCO Global Geopark si è svolta una intensa e significativa giornata didattico-ambientale nell’ambito del progetto internazionale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Settimana europea dei Geoparchi: Madonie Unesco Global Geopark week 2026: il programma; Il Geopark Madonie Unesco rilancia: cibo e cultura per il futuro del territorio; Il Parco delle Madonie protagonista a Palermo alla conferenza sul valore del cibo; Escursioni, trekking e natura nelle Madonie: torna la Settimana Europea dei Geoparchi. Madonie Unesco Global Geopark: l’aquila reale protagonista tra natura e biodiversitàNel Parco delle Madonie, all’interno della Riserva UNESCO Global Geopark, l’Aquila reale (Aquila chrysaetos) rappresenta una specie animale di notevole interesse naturalistico. Attualmente, si stimano ... blogsicilia.it Il Parco delle Madonie nella lista geopark Unesco, esposto da oggi il drappo verdeIl Geoparco delle Madonie potrà continuare a fregiarsi del prestigioso marchio Unesco. La notizia è stata confermata nell’ambito della undicesima conferenza internazionale in Cile, presso il ... blogsicilia.it Un’ampia e qualificata partecipazione ha accompagnato l’apertura al pubblico di Palazzo Pucci Martinez, sede del Madonie Unesco Global Geopark, confermando il forte interesse della comunità per il patrimonio storico-artistico del territorio -> I dettagli nel pri facebook